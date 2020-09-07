Майами отказался жениться на показавшей свои гениталии в Instagram Анохиной

Москва, 7 сентября. Певец Олег Майами признался, что хочет, но не может жениться на бизнесвумен, телеведущей и рэп-исполнительнице Айзе Анохиной. Шутливый отказ от брака появился в Instagram певца.

Роман 29-летнего покорителя женских сердец и 35-летней бывшей жены рэпера Гуфа изначально вызывал у фолловеров много вопросов. Пару обвиняли в неискренности и отношениях напоказ ради рекламы. Тем не менее молодые люди вместе уже почти год, и, доказывая силу своих чувств, регулярно выкладывают трогательные признания друг другу в любви в социальных сетях.

Однако недавно Анохина выложила в Instagram кое-что, не связанное с сильными чувствами — свои гениталии. Женщина призналась, что сделала это случайно, желая отправить интимное фото своему бойфренду. Однако некоторые считают, что Айза сделала это намеренно.

После этого Майами опубликовал в Сети фото своей возлюбленной, сопровождаемое эмоциональной подписью.

«На данном фото изображена самая спящая женщина в мире! А еще она очень красивая! И я хочу на ней жениться! Но не буду!» — написал Олег.

Что именно стало отказом от официального закрепления отношений, Майами не уточнил, но подписчики сразу же предположили, что причина кроется в «промахе» Айзы.

Однако сама Айза старается не переживать по этому поводу. Она призналась, что сначала ее «схватил сердечный приступ», а после она долго смеялась над произошедшим. Надо отметить, что многочисленные подписчики телеведущей поддержали ее в трудную минуту «дурной славы», заверив свою любимицу в том, что и с ними такое случается часто.