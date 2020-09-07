Экс-президент «Спартака» объяснил, как РФ добилась успеха в пляжном футболе

Санкт-Петербург, 7 сентября. Экс-президент футбольных клубов «Спартак» и «Химки» Андрей Червиченко рассказал, как российским спортсменам удалось добиться успеха в пляжном футболе, а также почему отечественный спорт нуждается в государственной поддержке.

Червиченко принял участие в пресс-конференции на тему «Зачем государство оплачивает профессиональный спорт?», которая состоялась 7 сентября на площадке Медиагруппы «Патриот».

По его словам, государство поддерживает спорт, так как он является важным субъектом воспитательного процесса молодых людей. Кроме того, поддержка со стороны государства необходима, так как есть огромное количество видов спорта, которые не интересны телевидению.

«Вопрос о поддержке таких видов спорта ставить неуместно, так можно дойти до вопроса, зачем нам искусство развивать? Такой вопрос можно было задать по пляжному футболу, зачем он нужен в России? У нас песок нормальный всего пару месяцев и до сих пор ледяные раздевалки. Никто деньги не давал, этот вид спорта вырос сам по себе. А теперь мы все себя дружно бьем в грудь и гордимся, какие мы молодцы. Мы чемпионы мира и чемпионы всех кубков, настоящая гроза пляжного футбола. Если бы государство помогало еще больше и успехов было бы больше», — пояснил Червиченко.

Он также добавил, что в профессиональном российском футболе не наблюдается массового участия государства.

«У нас некоторые структуры меряются амбициями и измеряется это на футбольных и хоккейных площадках. Когда мы говорим о государственных деньгах, все не так просто. Что мы называем государственными деньгами? РЖД, наверно да. Газпром, это уже не государственные деньги. Если мы говорим о «Спартаке» и Лукойле, там вообще нет государственных денег. Глобального вторжения государственных денег я не вижу. Есть даже положительные моменты, стадионы, которые построены к Чемпионату мира, построены за счет государства. Разве это не хорошо? Вспомните, как мы позорились 20 лет назад с нашими футбольными полями», — отметил Червиченко.

По его словам, если хотя бы на 50% сократить взяточничество и коррупцию, то на эти деньги можно содержать профессиональный спорт на протяжении трех лет. При этом в профессиональном футболе иногда наблюдается неэффективное расходование средств.