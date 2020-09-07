«Локомотив» в контрольно матче проиграл юношеской сборной РФ

Москва, 7 сентября. Московский «Локомотив» в контрольном матче проиграл юношеской сборной России U19.

«Уступаем в контрольном матче сборной России U19 – 1:3. В составе нашей команды отличился Франсуа Камано», — сообщили «железнодорожники» в своем микроблоге в Twitter.

У юношеской команды голами в ворота московской команды отличились Руслан Литвинов и Эдгар Севикян. Автогол был записан на защитника «Локо» Виталия Лысцова.

Уступаем в контрольном матче сборной России U-19 – 1:3.



В составе нашей команды отличился Франсуа Камано. pic.twitter.com/T1sd4gRgAa — «Локомотив» (@fclokomotiv) September 7, 2020

Напомним, в 2018 году юношескую сборную возглавил бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков.

Днем ранее юношеская сборная сыграла вничью с «Химками» (5:5). Лучшим бомбардиром встречи признан форвард сборной U19 и «Краснодара» Максим Кутовой, оформивший в матче хет-трик.

«Локо» занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. Следующий матч «железнодорожники» сыграют на выезде против «Ростова» 14 сентября.