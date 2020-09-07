Третий житель Монголии скончался от бубонной чумы

Пекин, 7 сентября. В Монголии медики зарегистрировали еще одну смерть в результате заражения бубонной чумой. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местный департамент природно-очаговых заболеваний.

38-летний житель Завханского аймака на западе страны в августе съел мясо сурков, вследствие чего заразился чумой и умер. Однако у 25 человек, с которыми контактировал мужчина, инфекцию не выявили.

Ранее от бубонной чумы скончались еще двое – 42-летний житель Ховдского аймака и 15-летний подросток из Гоби-Алтайского аймака.

Стоит отметить, что основными переносчиками инфекции являются именно грызуны, в том числе тарбаганы (монгольские сурки). Их мясо в Монголии считается деликатесом.

Напомним, 26 июля в районе Улиастай провинции Завхан на западе Монголии был введен бессрочный карантин после того, как у одного из местных жителей заподозрили бубонную чуму.