Стамбульский террорист Машарипов получил 40 пожизненных сроков

Анкара, 7 сентября. Террорист Абдулгадир Машарипов, устроивший массовую бойню в стамбульском клубе в 2017 году, приговорен турецким судом к 40 пожизненным срокам лишения свободы, сообщает агентство Anadolu.

Напомним, что в ночь на 1 января 2017 году вооруженный злоумышленник в Стамбуле ворвался в ночной клуб Reina. Вооруженный автоматом преступник открыл стрельбу по отдыхавшим, в результате чего убил 39 человек, 16 из которых были иностранцами.

Первоначально убийца планировал устроить кровавую акцию на площади Таксим, однако место хорошо охранялось и ему пришлось отказаться от задуманного.

Инструкцию касательно нападения преступник получал от представителей международной террористической организации. За преступление убийца получил награду в 100 тысяч евро.