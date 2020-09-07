Австрия призвала ЕС ввести санкции против Турции за нарушение прав человека

Брюссель, 7 сентября. Австрия призывает Евросоюз ввести санкции против Турции за нарушение норм международного права.

Главы МИД стран ЕС согласовали список санкций против Турции из-за действий Анкары в Восточном Средиземноморье, включая незаконное бурение нефтяных и газовых скважин. Санкции вступят в силу, если Анкара не снизит эскалацию своих действий в регионе. В свою очередь Вена требует незамедлительно ввести санкции против Анкары, которая нарушает права человека и нормы международного права.

Кроме того, Анкара продолжает активно вмешиваться в ливийский кризис. Турция активно оказывает поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Анкара поставляет Триполи вооружения и наемников для в обход резолюций ООН.