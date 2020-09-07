Алина Загитова станет ведущей «Ледникового периода» в паре с Ягудиным

Москва, 7 сентября. Одним из главных событий возвращения на экраны шоу «Ледниковый период» стало назначение звездных ведущих — фигуристов Алины Загитовой и Алексея Ягудина. Об этом сообщает Kp.ru.

Назначение 18-летней олимпийской чемпионки Пхенчхана по фигурному катанию Алины Загитовой стало для всех поклонников таким же радостным сюрпризом, как и возвращение шоу после четырехлетней паузы. Алексей Ягудин, ее партнер по микрофону, ранее вел ледовую программу вместе с фигуристкой Ириной Слуцкой.

Юная чемпионка долго интриговала своих поклонников, ведь она так и не завершила карьеру официально, хотя заявляла об этом. Теперь миллионы ее фанатов по всему миру надеются, что участие в ледовом шоу станет для Загитовой ступенью к возвращению в профессиональную карьеру.

Работа в телепроекте станет не единственной занятостью девушки — с 1 сентября она стала студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Сообщалось, что при поступлении Загитова сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 51 балл, а обществознание — на 44.

Время на учебу у девушки появилось ввиду того, что в конце 2019 года она объявила о том, что хочет временно приостановить свою карьеру. Причиной Загитова назвало то, что «сейчас в жизни у нее есть все, а всегда должно чего-то не хватать».

Однако из-за пандемии коронавируса девушка лишилась заработка, который ей приносили выступления, и снова возобновила тренировки на льду в июне 2020 года. По данным СМИ, за период самоизоляции Загитова потеряла почти 50 тысяч долларов.