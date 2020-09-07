В Кавказском заповеднике назвали ошибки потерявшихся в горах туристов

Москва, 7 сентября. Незарегистрированная группа туристов с детьми, которая потерялась в окрестностях Сочи, нарушила многие правила безопасности, в частности, пошла в горы без регистрации на маршруте и налегке. Об этом сообщила заместитель директора Кавказского заповедника Ольга Пегова.

В МЧС поступило сообщение, что группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет не выходит на связь с родственниками. Они вышли утром в воскресенье из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта «Роза Хутор» и не вернулись.

К поиску были подключены почти 200 человек с привлечением конных отрядов и вертолета. Позже туристы вышли на связь. Они находились на горе Ачишхо в восьми километрах от поселка Красная Поляна. Их эвакуировали оттуда на вертолете.

«Эти туристы нарушили технику безопасности выхода на маршрут: не зарегистрировались в МЧС, пропусков в заповедник у них не было, маршрут, куда собирались туристы, изначально непонятен. Местного гида они не брали. Ушли в горы налегке, на тренировку. В горах всегда ситуация серьезная, а тут еще и дети в группе. В тумане сбились с тропы, это часто случается. Когда туман садится, лучше оставаться на месте, а если идти, то обязательно контролировать метки тропы, на всех маршрутах есть метки», – рассказала Пегова.

Она уточнила, что перед походом обязательно нужно указать план маршрута, зарегистрировать группу в МЧС и по возвращении не забыть снять регистрацию. Нельзя забывать и о необходимых средствах связи – спутниковом телефоне или GPS-датчике с функцией отправки сообщений. Приезжая в горы впервые, следует взять местного гида с удостоверением инструктора.