Пушков осудил Охлобыстина за призыв помиловать Ефремова

Москва, 7 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков не считает уместным призыв актера Ивана Охлобыстина помиловать заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в Москве, и осуждает такой шаг.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике напомнил, что ДТП, по делу о котором Ефремов проходит обвиняемым, привело к смерти человека.

«Уверен, что общественное мнение было бы категорически против», — добавил Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что актера, по прогнозам юристов, могут осудить на срок от шести до восьми лет в колонии общего режима. Приговор заслуженному артисту России огласят во вторник, передает Infox.ru.

Просьбу помиловать Ефремова Охлобыстин опубликовал в социальной сети «ВКонтакте». Актер уверен, что его коллега не переживет тюремное заключение.

Член комиссии по помилованию Санкт-Петербурга Алексей Козырев подчеркнул, что до приговора суда и вступления его в законную силу никакого разговора об освобождении Ефремова от ответственности быть не может. Он счел, что Охлобыстин такими действиями оказывает давление на суд.

Напомним, что выпивший Ефремов вечером 8 июня сел за руль автомобиля, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу в центре Москвы. На Садовом кольце его джип протаранил фургон Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался. А в крови Ефремова, который, к слову, в аварии не пострадал, нашли следы наркотических веществ.

За то, чтобы заслуженный артист России получил реальный срок, выступили многие общественные и политические деятели. Телеведущего Владимира Соловьева возмутили стихи, которые Ефремов написал в память о Захарове. Актера он назвал «убийцей» и «пьяным ничтожеством».

Как напоминает телеканал «360», на заседании в минувший четверг актер признал свою вину в смертельной аварии.