Посол РФ предостерег Лондон от голословных обвинений по Навальному

Лондон, 7 сентября. Посол России в Великобритании Андрей Келин в МИД Соединенного Королевства заявил о недопустимости голословных обвинений в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил представитель посольства.

Ранее Келин был вызван в британский МИД по поводу Навального.

«С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер. Также была выражена заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с этим инцидентом», — сказал он.

По словам дипломата, Келин разъяснил Британии все действия, которые проводит для установления деталей произошедшего Россия, а также обратил внимание на неготовность ФРГ дать ответ на официальный запрос Москвы.

Кроме того, посол подтвердил, что РФ полностью следует своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия, комментируя предположения об отравлении Навального «Новичком».

О том, что российский блогер якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», 2 сентября сообщили в немецком правительстве. В кабмине заявили, что это смогли установить специалисты лаборатории бундесвера.

Российские эксперты отвергли данную версию. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев подчеркнул, что если бы Навальный действительно был отравлен таким веществом, пострадали бы и окружающие его люди. На это же в комментарии телеканалу «360» указал бывший член комиссии по химическому и биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

Ситуация с Навальным, которого по настоянию немецкой стороны и родственников транспортировали в Берлин, напомнила многим спланированный побег. Депутат Госдумы Евгений Федоров проанализировал сценарий экстренной «эвакуации» блогера в клинику «Шарите» с сомнительной репутацией места для «борцов с режимом» всех мастей и пришел к выводу, что ФРГ таким образом пытается спасти своего агента влияния, на которого делает ставку.