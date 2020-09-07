Российский истребитель перехватил британский самолет над Баренцевым морем

Москва, 7 сентября. Российский истребитель поднимался в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС Великобритании над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной РФ.

В ведомстве отметили, что российские военные зафиксировали над нейтральными водами Баренцева моря неизвестную воздушную цель, которая приближались к границам РФ. Для идентификации воздушного объекта был поднят истребитель МиГ-29.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик R.1 Raytheon Sentinel ВВС Великобритании и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — говорится в сообщении.

После этого британский самолет изменили направление полета от государственной границы РФ, а российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Напомним, 7 августа российский истребитель Су-27 перехватил два самолета-разведчика ВВС США над акваторией Черного моря. В этот же день три истребителя Су-35 перехватили стратегический бомбардировщик США над акваторией Охотского моря. 11 августа российские истребители МиГ-31 перехватили американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk. 1 сентября российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата самолета ВВС Норвегии в небе над Баренцевым морем.