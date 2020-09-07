Политики и бизнесмены обсудили, нужен ли России профессиональный спорт

Нужен ли России профессиональный спорт — тема очередного онлайн-эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей. Среди гостей эфира — легенды советского спорта, а ныне политики Владимир Драчев (в студии) и Вячеслав Фетисов. Модераторами дискуссии по традиции выступили гендиректор ФАН Евгений Зубарев и журналист Артемий Галицын.

Должно ли государство спонсировать профессиональные клубы

На этот вопрос отвечает прославленный в прошлом хоккеист, один из руководителей российского спорта, первый зампред профильного комитета ГД Вячеслав Фетисов. Он рассказал, что в то время, когда он руководил российским спортом (с 2002 по 2008 годы), была программа, которая отдавала приоритет спортивным направлениям, которые представляли нашу страну на мировой арене. На этих принципах он стоит и сейчас.

«Профессиональные команды не должны полностью спонсироваться бюджетом. Спонсором может стать местный бизнес, большие компании», — говорит депутат ГД.

По словам Фетисова, за рубежом команды напрямую не поддерживаются государством, но при этом стадионы передаются им в аренду.

«И тогда это становится интересно бизнесу, — говорит он. — Нам также нужно привлечь средний и малый бизнес к финансированию спорта в нашей стране. Должны быть равные условия для развития у нас профессиональных лиг».

Что касается высоких зарплат профессиональных спортсменов, то надо искать, кому это выгодно, отмечает Фетисов.

«Ни в одной стране нельзя платить больше деньги, не зарабатывая их. Спортсмен должен зарабатывать хорошо, но он должен делать все, чтобы были полные стадионы. У нас есть возможность зарабатывать, но мы не стремимся к этому», — признает депутат Госдумы.

Главная задача государства — сделать спорт доступным для любого ребенка, отмечает участник конференции.

«Нужно, чтобы у региональных мальчишек были кумиры, на которых они хотят быть похожи. Но команды не участвуют в жизни регионов настолько, как хотелось бы», — признает Вячеслав Фетисов.

Драчев: Нужно поддерживать массовый спорт

Известный в прошлом биатлонист, а теперь депутат ГД Владимир Драчев считает, что государство должно поддерживать не только профессиональный спорт, но, как это было в советское время, спорт массовый, в том числе детский и юношеский.

«Дети начинают заниматься спортом в селах, деревнях, в них и надо вкладывать деньги. Да, профессиональные спортсмены будут завоевывать медали, но для начала надо создать для этого фундамент», — говорит Драчев.

В советское время у спортсменов не было сверхвысоких зарплат, отмечает депутат.

«После хороших результатов на Олимпийских играх нам выдали талоны на усиленное питание. Вот и все», — вспоминает он.

По мнению депутата, необходимо активнее заниматься массовым спортом, отдавая этому направлению приоритет в госполитике.

«Надо сделать фундамент — школы, детские сады. Туда надо вкладывать деньги: в спортзалы, в экипировку, в спортшколы. На универсиадах должны выступать настоящие студенты. Спортсмены, участвующие на чемпионатах мира, не должны участвовать в универсиадах. Когда приезжают профессиональные спортсмены и выигрывают у студентов — это неправильно», — отмечает участник встречи.

По словам Драчева, в последнее время, в том числе в связи с санкциями, сложилась неправильная ситуация, когда российские спортсмены вынуждены использовать только импортное оборудование и инвентарь.

«Мы не можем приобрести оружие, патроны. Любые санкции можно обойти, но официально ничего не получить. Лыжи, роликовые коньки, палки — все оборудование мы можем производить у себя. 50% ботинок продаются за границу, но выпускаются у нас. А потом мы их приобретаем за границей, а не у себя», — говорит он.

Кашефразов: Нужно популяризировать ЗОЖ

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике, а ныне бизнесмен Рафаэль Кашефразов не смог однозначно ответить на вопрос, помогает ли развитию массового спорта господдержка профессиональных клубов.

«Финансирование есть, но вопрос, как оно распределено. Не всегда это делается справедливо», — говорит он.

По мнению Кашефразова, у человека, отдавшего спорту много лет, должна быть возможность реализовать себя и в других сферах.

«В 2015 году, когда накалилась ситуация в связи с допинговым скандалом, я принял решение — заканчиваю со спортом. Пошел к коммерсанту, который поддерживает спорт, и поменял сферу деятельности», — говорит Кашефразов.

По мнению экс-спортсмена, нужно менять систему и структуру профессионального спорта, чтобы завершившие карьеру спортсмены не чувствовали себя брошенными. А вот популярность здорового образа жизни, которая в России растет, бывший легкоатлет только приветствует.

«Бег становится популярным — это тренд на ЗОЖ, [но] это разные вещи с профессиональным спортом. Тут важна популяризация. И профессиональные спортсмены его популяризируют», — говорит он.

По мнению экс-спортсмена, популяризация фитнеса — это очень хорошо, но нужно грамотно к этому подходить.

«Главное — не навредить самому себе», — говорит участник встречи.

При этом с утверждением, что профессиональный спорт и здоровье несовместимы, Кашефразов не согласен.

«Любая травма — это ошибка и тренера, и воспитанника. При должном подходе можно обойтись без травм», — уверен бизнесмен.

Червиченко о массовом футболе

Бизнесмен, бывший президент ФК «Спартак» и «Химки» Андрей Червиченко напоминает, что футбол — один из самых массовых и доступных видов спорта, который одновременно является ярким зрелищем.

«Люди были приучены получать спорт как зрелище за счет государства. Люди не приучены платить за просмотр спорта, — говорит Червиченко. — Мы пытаемся все время догнать Запад. Некоторые структуры меряются своими амбициями на футбольных площадках. Глобального вторжения государственных денег в спортивную индустрию я не вижу. Стадионы построены за счет государства, это хорошо. Поля [футбольные] и условия сейчас очень комфортные».

На вопрос, зачем содержать клубы, на которые не ходят болельщики, бизнесмен ответил так:

«Зачем тогда освещать улицы? Можно же освещать своим телефоном. Государство поддерживает спорт, чтобы отвлечь молодежь от улиц, от негативных процессов. Когда человек увлечен спортом, государство должно помогать. Если на Олимпиаде выигрывает наша команда даже в небольшом виде спорта, мы радуемся. Никто не давал деньги на пляжный футбол, но наши стали чемпионами. Десятки ребят стояли на перепутье, играть в футбол или принимать наркотики... Если молодой человек выберет спорт, значит, государство выполнило свою функцию».

Что касается покупки западных легионеров, то, по словам Червиченко, за десятки миллионов у нас никто никого сейчас уже не покупает.

«Надо проверять тех, кто совершает слишком дорогие сделки», — отмечает он.

Про агрессию футбольных фанатов бизнесмен высказался так:

«Не мы этому родоначальники, это пришло из Англии. Мы лишь подхватили эту субкультуру. Футбол массовый из-за своей простоты, в него играют все, не всегда из благополучных районов и семей. Выплеск эмоций происходит на улице, это раскручивают СМИ».

Высказался участник встречи и по поводу ситуации в разных командах (подробнее — в видеозаписи). На вопрос о «женской руке» «Спартака» (речь идет о Зареме Салиховой, которая по данным СМИ близка к президенту клуба Леониду Федуну) Червиченко позволил себе высказывание по нынешним временам не совсем политкорректное:

«Женщина в футболе — как негр в Антарктиде. Успех большой его не ждет, но приспособиться может, прижиться может. Федун не раз ошибался на трансферах. Если она (Салихова. — Прим. ФАН) будет оказывать помощь, это хорошо. Если она не будет давать ему делать эмоциональные вещи, это правильно».

Спивак о «старом» и «новом» «Зените»

Российский и украинский футболист, экс-игрок «Зенита» и сборной Украины Александр Спивак рассказал, что в то время, когда он играл за питерский клуб, о таких гонорарах, как сейчас, речи не было.

«Когда я играл, это было только становление «Зенита», — вспоминает Спивак. — Тогда были не те покупки (не такие дорогие покупки игроков. — Прим. ФАН). Сейчас другая ситуация. Команда играет в Лиге чемпионов, выигрывает Кубок УЕФА. Есть возможность продавать и покупать игроков».

На вопрос, нужны ли такие баснословные гонорары как сегодня, экс-зенитовец ответил так:

«Согласен в какой-то мере, что это несправедливо. Я сталкиваюсь с тем, что многие ветераны плохо живут. Я рад, что футболисты в дальнейшем не будут ни в чем нуждаться. Согласен и с вами, и рад за тех футболистов, которые сегодня имеют большие деньги».

Хотя с тем, что столь огромные деньги порой портят молодых игроков, Спивак в целом согласен.

В завершение дискуссии Владимир Драчев еще раз призвал развивать детский и юношеский спорт, спорт в регионах, а спортсменов активнее пропагандировать здоровый образ жизни.