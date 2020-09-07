Александр Спивак рассказал об изнанке высоких доходов футболистов

Санкт-Петербург, 7 сентября. Большие деньги, которые вливают спонсоры в футбольные клубы, не гарантируют достижения высоких результатов. Это отметил бывший игрок «Зенита» и сборной Украины Александр Спивак.

В понедельник он принял участие в обсуждении темы «Зачем государство оплачивает профессиональный спорт?», организованном Медиацентром «Патриот».

«Когда я играл в «Зените», тогда шло становление клуба, — и деньги не те были, и покупки не те. Сейчас другая ситуация: команда, редко выходя из группы своей, все же играет в Лиге чемпионов, это уже ступенька выше. К тому же клуб выигрывал Кубок УЕФА. Когда есть большие деньги, есть возможность лавировать, покупать и продавать игроков», — пояснил футболист.

Комментируя вопрос несоразмерности зарплат некоторых топовых российских футболистов при низкой результативности их игры, Спивак отметил, что это, конечно, несправедливо, и очень расхолаживает молодых игроков.

«В том же «Зените» игрок сыграл одну-две игры по 15 минут и стал чемпионом страны. Это мне непонятно. И то же с финансовой стороной — ведь каждый игрок подписывает с агентами защищенные контракты . В этом есть и плюсы, и минусы, потому что многие молодые футболисты, имея такие деньги, начинают по жизни теряться», — отметил он.

Вместе с тем Спивак выразил искреннюю радость за коллег, которые имеют возможность обеспечить себе безбедное существование после завершения спортивной карьеры, поскольку очень рано дают о себе знать спортивные раны, требующие больших денежных трат на лечение.