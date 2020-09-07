Подсчитано, сколько стадионов можно построить на зарплату Дзюбы и Кокорина

Санкт-Петербург, 7 сентября. Около 20–30 школьных стадионов можно было бы построить на заработную плату известных российских футболистов Александра Кокорина и Артема Дзюбы. К такому выводу пришел биатлонист, депутат Государственной думы Владимир Драчев в ходе онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» на тему «Зачем государство оплачивает профессиональный спорт?», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению Драчева, в России необходимо заложить фундамент в виде школьного и студенческого спорта.

«Для развития школьного спорта нужны небольшие деньги. Допустим, к чемпионату мира по футболу было построено 12 стадионов. Я думаю, за эти деньги мы могли во все спортивные школы нашей страны построить небольшие бассейны, спортивные залы и маленькие футбольные стадионы. Маленький футбольный стадион для детей и любительского спорта стоит около десяти миллионов рублей», — сказал Драчев.

На зарплату Кокорина и Дзюбы можно было бы построить 20–30 стадионов, подсчитали в ходе дискуссии участники эфира.

«Школьный спорт должен финансироваться одинаково вне зависимости от региона. Не может, чтобы у учеников одной из школ не было учебников или парт. Также и со спортом. Не должно быть так, что бросили мячик и отправили играть. Для того, чтобы дети были здоровыми и развивались, нужна инфраструктура, нужны тренеры», — подчеркнул Драчев.

Депутат отметил, что у школьников обязательно должна быть возможность заниматься спортом, живут они в Москве или же в Хабаровске.

«Эти условия должны быть одинаковы. Должна быть зарплата тренеров. Сейчас условия у всех очень разные, а где-то условий и вовсе нет. Второй уровень — это студенческий спорт. Студенческий спорт развивается во всем мире. Это должна быть не просто фикция, а настоящий спорт, со своими клубами, фанатами. Из всего этого люди уже выходят в профессиональный спорт или идут в народное хозяйство. В итоге мы получаем профессиональных спортсменов или просто сильных здоровых граждан», — заключил Драчев.

Ранее бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин назвал Кокорина самым сильным нападающим в стране, который лучше Дзюбы по качествам, но не по игре. А бывший игрок столичного «Спартака» Александр Мостовой посчитал зарплату Кокорина «космической».