Рудковская показала фото в купальнике и развеяла слухи о беременности

Сочи, 7 сентября. Продюсер Яна Рудковская недавно опубликовала в Instagram фотографию в купальнике, сделанную во время отдыха в Сочи. Знаменитость не только продемонстрировала свою фигуру, но и поставила точку касательно слухов в свой адрес.

Отметим, что ранее фолловеры знаменитости посчитали, что она забеременела от экс-фигуриста и супруга Евгения Плющенко. Поводом стало фото, на котором ракурс или купальник были неудачными. Ее фигура на кадре свидетельствовала об «интересном» положении.

Новое фото в слитном голубом купальнике развеяло миф о беременности.

«Бегущая по волнам», — так звезда подписала фото.

Поклонники девушки «засыпали» ее восторженными комментариями и «сердечками», отметив стройность Рудковской.

«Вы красивая, фигура и купальник супер», — написала пользовательница.

«Яна — худышка. Красивая фигура», — поддержала вторая.

«Очень красиво, все — просто совершенство, глаз не оторвать», — выразила восторг еще одна девушка.

Отметим, что недавно Рудковская стала объектом критики со стороны подписчиков. Видео знаменитости на борту частного самолета в дорогой брендовой одежде фанаты восприняли как «понты» или повод «подразнить» простых людей.