ОАЭ и Израиль создают совместную разведывательную базу на острове Сокотра

Автор Telegram-канала Colonel Cassad, военный эксперт Борис Рожин рассказывает о событиях в Йемене за минувшую неделю.

1 сентября

Войска хадистов предприняли контратаку в южном Марибе, потеснив войска хуситов.

В свою очередь хуситы заняли Аль-Гарайик, Ан-Нушайфа, Аз-Зумл и Джабал-Тубайин.

#Yemen:

- S. #Marib: #Houthis launched new attack & managed not only to recover all the lost positions but taking control over Mahliyah district center Al Amud town, Al Musayniah & Jabal Daḩqah (1)

Map: [ https://t.co/4W4RPJlRXe ] pic.twitter.com/mf0882tH0n — @Suriyak (@Suriyakmaps) September 1, 2020

Войска хуситов начали продвижение в район Махлия, вернув территории утраченные в ходе контратаки хадистов. После непродолжительного штурма взят город Аль-Амуд. Ведутся переговоры с лидерами местных племен о сотрудничестве с хуситами.

- W. #Marib after taking control over Madghil district center #Houthis launched new attack from many positions north of #Marib-#Sanaa highway & managed to capture some new areas like Wādī al Ḩurayzī as troops are aproaching to Futaykhah mountain.

Map: [ https://t.co/Ho7ZpQJFSx ] pic.twitter.com/Iw9AEXPVbJ — @Suriyak (@Suriyakmaps) September 1, 2020

После взятия под контроль районого центра Мадгиля, хуситы развернули наступление к северу от шоссе Сана — Мариб, захватив ряд высот.

2 сентября

#Yemen

Video: Houthi offensive in eastern Saada governorate.

2/2 pic.twitter.com/M15gOAkmYO — Eastern Lion 东方军事爱好者 (@Sunkway_China) September 2, 2020

Наступление хуситов в провинции Саада.

تقرير خطير لقناة i24 الإسرائيلية عن قواعد عسكرية اسرائيلية في سقطرى بالتعاون مع الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي. pic.twitter.com/OrxeU4WAgc — حمد الشامسي (@ALshamsi789) September 1, 2020

Репортаж израильского канала i24 об израильском военном развертывании на острове Сокотра и сотрудничестве с ОАЭ и STC

ASHARQ AL AWSAT:

Yemeni Prime Minister Maeen Abdulmalik resumed discussions with political parties on forming a cabinet after the Southern Transitional Council (STC) rolled back its decision to suspend its participation in government formation talks.https://t.co/kq5ew84pR5 — Republican Yemen English (@RepYemenEnglish) September 2, 2020

Премьер-министр Йемена Маин Абудлмалик возобновил политические консультации о формировании нового правительства Йемена, которые были прерваны выходом STC из переговоров по формированию коалиционного кабинета министров в рамках Эр-Риядского соглашения.

UAE & Israel will be establishing military intelligence gathering base on Socotra Island in Yemen. The UAE will bring in the funds & Israel will be providing technical support. The real question here is, will Israel back STC in Yemen?@Dr_E_Kendall pic.twitter.com/AHRWoeuHMl — Yemen Matters (@YemenMatters_) September 2, 2020

ОАЭ и Израиль продолжат создание совместной разведывательной базы на острове Сокотра. ОАЭ профинансирует проект, а Израиль окажет необходимую техническую поддержку. Вопрос поддержки Израилем STC пока остается неопределенным.

The Mothers of Abductees Association in Yemen have requested UAE-backed STC to release their sons. 38boys have been hidden in secret prisons from the past 5 years. Families are seeking information on the fate of their sons believed to have been captured or killed by rebels. pic.twitter.com/avXRHR9kdO — Yemen Matters (@YemenMatters_) September 2, 2020

Ассоциация матерей похищенных в Йемене попросила поддерживаемый ОАЭ STC освободить их сыновей, которые на протяжении 5 последних лет находились в секретных тюрьмах на территории Южного Йемена. Речь идет о 38 заключенных, по части из которых нет информации. Некоторые из их могли быть уже давно убиты или казнены.

3 сентября

#Yemen:

- S. #Marib: #Houthis expanded buffer zone around Al Amud by taking control over Ardiyah, Mashurā & Jabal Wial.

- W. #Marib: #Houthis took control of big part of Madghil district villages such as Dabin, Samirah, Irqah, Hinzub & Zabirah.

Map: [ https://t.co/cmUEX0k8xH ] pic.twitter.com/KSCBcj2JgG — @Suriyak (@Suriyakmaps) September 3, 2020

Войска хуситов взяли Ардию, Машуру и Джабал Вил в Марибе, а также большую часть района Мадгиль.

Despite not being allowed to hold march in Ataq, people of Shabwah came out in Almusinah to say to the Hadi Govt and its fake entity, that Shabwah is pro independence & pro STC & they can't alter the will of the people. #SouthYemen #Yemen#شبوه_ترفض_شرعنه_الاحتلال pic.twitter.com/Pvl74dEolQ — Summer Ahmed (@samwrax) September 3, 2020

В Атаке прошел большой митинг в поддержку STC. Протестующие выступали против правительства Хади и в поддержку STC, требуя независимости Южного Йемена.

This is powerful because Islah Militia is constantly torturing/killing pro #SouthYemen independence in Shabwah to instill fear. The people made sure to tell world that they will not be silenced & Shabwah stands with the STC. #Yemen pic.twitter.com/d6MLtUXyqL#شبوه_ارادتنا_جنوبيه — Summer Ahmed (@samwrax) September 3, 2020

Боевики исламской партии «Аль-Ислах» поддерживают протесты за независимость Южного Йемена.

#Yemen

Al-Islah party leader Sheikh Rabeesh Ali Wahban Al-Ali was killed in Marib governorate. pic.twitter.com/eU6AIADU0V — Eastern Lion 东方军事爱好者 (@Sunkway_China) September 3, 2020

Лидер исламской партии «Аль-Ислах» шейх Рабиш аль Вахбан Аль-Али был убит в провинции Мариб. Несмотря на заявления о причастности хуситов, одна из основных версий — конфликт между Саудовской Аравией и ОАЭ вокруг проекта отделения Южного Йемена.

More than 80 detained in Shabwah & held in Islah Militia prison because of today's pro STC event. Some were kidnapped from checkpoints, others' homes were raided in Ataq, the most promine is Bamazeb head of STC in Altalh, and journalist/activist Adel al-Awlaki. #SouthYemen #Yemen https://t.co/ec4sGuTKUS — Summer Ahmed (@samwrax) September 3, 2020

Более 80 человек, принимавших участие в сепаратистском митинге, были задержаны силами безопасности хадистов. В населенному пункте Атака прошли массовые обыски, в том числе и в домах лидеров STC.

During the security operation in Aden today, Aden Security said they arrested 10 people who did not have any identifications and seized several vehicles that were unlicensed. #SouthYemen #Yemen pic.twitter.com/OQxV5lRglV — Summer Ahmed (@samwrax) September 3, 2020

В Адене прошли фильтрационные мероприятия. Силы безопасности арестовали 10 человек без документов и конфисковали несколько автомобилей. Такие мероприятия проводятся достаточно часто, но новое руководство Адена заявляет, что с укреплением власти STC вопрос безопасности в Адене будут поставлены на контроль.

This piece claims #Qatar paid Yemen's #Houthis half billion dollars to hit targets in #SaudiArabia with its '#drone programme'. The source is an ex-intel analyst, now working as a private security analyst. https://t.co/4AVcfyOgDs — Khalil Dewan ‎ (@KhalilDewan) September 4, 2020

Бывший аналитик корпорации Intel утверждает, что Катар потратил на помощь хуситам более 500 000 000 долларов, в том числе и на развитие программы ударных дронов для нанесения урона Саудовской Аравии.

4 сентября

#Yemen: S. #Marib:#Houthis took fully control over Mahliyah district after an agreement with local groups & entered in Rahabah district, where troops made big advances & are getting closer to Al Kawlah town, the center of this district.

Map: [ https://t.co/bPdK5FcGGK ] pic.twitter.com/QfNG61VAwC — @Suriyak (@Suriyakmaps) September 4, 2020

Войска хуситов заняли район Махлия по договоренности с местными племенами. Под контроль хуситов перешли все местные поселки и ключевые высоты. Войска хадистов продолжают отступать на север, оказывая спорадическое сопротивление.

In August, the #Houthis intensified their advance in #Marib. The push in and around Marib comes from three sides: from Al-Jawf governorate to the north; from Sana’a governorate to the west; and from Al-Bayda governorate to the south. https://t.co/jbgHpEMJtf pic.twitter.com/osRu6FeYnG — Sana’a Center (@SanaaCenter) September 7, 2020

Продвижение хуситов в провинции Мариб к 4 сентября. Наиболее тяжело для хадистов развивается ситуация в южных районах провинции, где хуситов уверенно продвигаются к вглубь провинции.

Действия пехоты хуситов в провинции Саада.

#Yemen

A Lt colonel and a 1st lieutenant of pro Hadi forces defected to Houthi side. pic.twitter.com/WXeNccRFjn — Eastern Lion 东方军事爱好者 (@Sunkway_China) September 4, 2020

Подполковник и старший лейтенант войск хадистов перешли на сторону хуситов.

President Hadi has been unsuccessful at uniting #Yemen behind him and failing militarily against the #Houthis.https://t.co/5OMBYx6Q8n — Arab Center Washington DC (@ArabCenterWDC) September 4, 2020

Ближневосточные аналитики отмечают крах попыток объединить хадистов и войска STC — внутренние противоречия внутри саудовской коалиции и сепаратная политика ОАЭ не дают создать даже видимость единства перед лицом нарастающего наступления хуситов в северо-западном Йемене.

5 сентября

Президент Йемена Мансур Хади провел переговоры с министром обороны Йемена и поблагодарил его за то, что войска смогли удержать столицу провинции Мариб и сорвать планы Ирана, который поддерживает хуситов. Также Хади поблагодарил саудовскую коалицию за то, что она помогла войскам хадистов отразить наступления хуситов в Таизе, Марибе, Сааде и других провинциях.

STC is supporting Iranian project in Yemen, says former minister https://t.co/FRT8sLSgmK — وكالة ديبريفر (@debriefernet) September 5, 2020

Бывший функционер STC открыто поддержал иранский проект урегулирования в Йемене. Вкупе с недавними предложениями из стана STC относительно прямых переговоров с хуситами без предварительных условий, речь идет о попытках зондажа иранской позиции на предмет готовности Ирана заключить мир с ОАЭ за спиной Саудовской Аравии.

6 сентября

Саудовская коалиция перехватила дрон хуситов, который из воздушного пространства Йемена направлялся к границе Саудовской Аравии.

Sheikh Saleh Naser abu Asha al-Muradi who died fighting off #Houthis yesterday. He along other tribesmen could foil a Houthi infiltration attempt into their land in al-Rahabah district southern #Yemen's #Marib. pic.twitter.com/VNIkdiJY4T — Ali Al-Sakani (@Alsakaniali) September 6, 2020

Шейх Салех Насер абу Аша-аль-Муради погиб в ходе боевых действий в провинции Мариб. Вместе со своими соратниками он воевал на стороне хадистов и попал под каток наступления хуситов в Южном Марибе.

Филиал запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1 в Йемене обвинил ОАЭ и Израиль в краже острова Сокотра у народа Йемена и преступной междоусобной сделке, которая предала дело палестинцев. Террористы призвали народ йеменцев восстать против ОАЭ и Израиля и устроить им кровавую баню.

VIDEO shows Coalition forces neutralizing an al-Qaeda (AQAP) suicide bomber metres short of his target. Incident took place in Gold Mohur, Aden, Yemen in 2017 and involved at least one undercover agent who identified the suicide bomber from his vest. pic.twitter.com/QKuPA7m6Cf — FJ (@Natsecjeff) September 6, 2020

Силы безопасности Адена опубликовали видео ликвидации террориста-смертника в 2017-м году с помощью агента под прикрытием, который помог определить террористам по жилету.

The Governor of Aden discusses the implementation mechanisms of the #SDRPY projects with the Director of the Saudi Program for the Development and Reconstruction of Yemen. pic.twitter.com/apnnTGLeBh — المكتب الإعلامي لمحافظ عدن (@Adengovmedia) September 6, 2020

Губернатор Адена провел встречу с директором Саудовской программы по развитию и реконструкции Йемена для обсуждения реальных механизмов по ее реализации в текущих условиях.

Сообщается о новых ударах баллистических ракет и дронов по аэропорту Абха. Источники хуситов заявляют, что несмотря на противодействие, несколько дронов поразили аэропорт. Пропаганда хуситов называет эту атаку «невероятной операцией против салафитской Саудовской Аравии».

Удары наносились с расстояния более 100 километров от аэропорта.

Yémen : Ansar Allah confirme et annonce avoir mené une attaque à grande échelle contre l’aéroport international d’Abha avec plusieurs drones ciblant des positions militaires et des cibles sensibles, en réponse aux frappes aériennes de l'Arabie saoudite & au blocus imposé. pic.twitter.com/yeaUqpuMhI — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) September 6, 2020

Командование хуситов также подтвердило крупномасштабную атаку против международного аэропорта Абха в отместку за авиаудары Саудовской Аравии и блокаду Йемена.

7 сентября

The #Saudi Coalition has published a video of the airstrikes on a group of #Houthis who were in a training camp. Several dozen soldiers were killed. Saada province, northern #Yemen. pic.twitter.com/goMzkTtpKE — R&U Videos (@r_u_vid) September 7, 2020

Саудовская коалиция опубликовала кадры авиаударов по лагерю хуситов, в результате которых хуситы понесли существенные потери убитыми и ранеными.

The Yemeni rial was worth 33% less in #Aden than in #Sanaa by the end of August. The #Houthis limited the supply of old banknotes and enforced a fixed-exchange-rate system, which contributed to the stabilization of the rial’s value in northern #Yemen. https://t.co/5T8qOxmicI pic.twitter.com/0ZurptprUF — Sana’a Center (@SanaaCenter) September 7, 2020

Йеменский риал в Адене стоит на 33% дешевле чем в Сане ввиду того, что хуситы ограничили хождение старых банкнот и ввели фиксированный обменный курс, что способствовало стабилизации курса йеменской валюты (которая ходит по обе стороны линии фронта) на территории хуситов, на фоне снижения обменного курса на территории хадистов.

IramCenter выпустил объемное исследование о финансировании Саудовской Аравией движения салафитов на территории Йемена и Ливии, для использования их для продвижения государственных интересов на территории нестабильных стран.

More than 20 people were killed in clashes in Yemen's northern province of Al-Jawf late Sunday as government troops tried to reclaim positions lost months ago to Houthi rebelshttps://t.co/kr1K9CX3kY — The Defense Post (@DefensePost) September 7, 2020

В ходе боев в провинции Аль-Джавф погибло 28 человек, в основном хадистов. Активизация боевых действий была связана с неудачной попыткой контрнаступления хадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.