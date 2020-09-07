Alwasat: В Марокко подписаны промежуточные итоги переговоров по Ливии

Бузника, 7 сентября. Участники переговоров по Ливии в Марокко согласились продлить консультации еще на два дня и договорились о распределении ряда суверенных должностей. Об этом сообщил информированный источник сайта Alwasat.

В понедельник в марокканском городе Бузника стартовал второй раунд переговоров по Ливии. Участие в нем приняли члены Палаты представителей Ливии (Восточное правительство Ливии) и так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Стороны сошлись во мнении о необходимости сохранения перемирия для урегулирования кризисной ситуации.

По данным источника, делегации приняли решение продлить консультации еще на два дня. Кроме того, была определена компромиссная позиция по высшим должностям, однако характер должностей и кандидаты на них не указываются.

«Была достигнута принципиальная договоренность о распределении семи суверенных должностей из 10», — отмечается в сообщении.

Участники переговоров поблагодарили Марокко за организацию встречи и за помощь в процессе обмена мнениями, а не лоббировании интересов одной из сторон. Глава МИД Марокко Насер Бурита указал на позитивную динамику диалога, которая может стать основой стабилизации ситуации в Ливии.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает все инициативы, направленные на мирное урегулирование внутриливийского кризиса.