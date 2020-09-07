Лоза не поверил в развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Москва, 7 сентября. Российский певец и композитор Юрий Лоза назвал пиаром информацию о разводе продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

18 августа в СМИ появилась информация о том, что Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной. В качестве причины развода Алибасов указал «неразрешимые противоречия». При этом Федосеева-Шукшина была шокирована поступком супруга и сильно переживала из-за происходящего.

«Какой должен быть пожарный. Отважный, смелый и так далее. Какой должен быть, скажем, спортсмен, быстрый сильный. Какой должен быть администратор. Брехливый. Просто хороший администратор – это тот, который может «впарить» любую туфту за большие деньги», — пояснил Лоза в комментарии телеканалу «Мир 24».

Стоит отметить, что ранее между супругами возник конфликт из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве. Продюсер переписал подаренную женой квартиру на своего помощника Сергея Моцаря. Позднее Федосеева-Шукшина обратилась в суд с требованием оспорить манипуляции с недвижимостью. Суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной и наложил арест на квартиру. Артистка пытается наладить отношения с супругом, которого, как она уверена, ввели в заблуждение и подтолкнули к незаконной сделке.

Ранее Алибасов признавался, что страдает провалами в памяти. Проблемы со здоровьем у продюсера возникли после того, как он выпил средство для прочистки труб «Крот».