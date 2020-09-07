Собчак встретилась с «любовницей» Богомолова

Москва, 7 сентября. Телеведущая Ксения Собчак встретилась и познакомилась с предполагаемой любовницей своего мужа, режиссера Константина Богомолова. Кадры неожиданной встречи показала сама Собчак в своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Слухи о романе Богомолова со своей коллегой по проекту «Хороший человек» Ириной Сосновской появились еще зимой. Пару несколько раз замечали вместе вне съемочной площадки и в неформальной обстановке ресторанов.

Однако ни Собчак, ни Богомолов не никак не комментировали эти домыслы. На кадрах видео эпатажная телеведущая сразу дала понять «сопернице», что слышала о ее якобы связи с режиссером.

«Это — главный продюсер проекта. По «желтой прессе», ты — любовница Богомолова. Поэтому ты должна здесь быть», — сказала Собчак.

После этого она расцеловала обрадованную знакомством Сосновскую, дав понять присутствующим журналистам и коллегам, что ее супруг находится вне подозрений.

Напомним, что Собчак и Богомолов сыграли свадьбу в сентябре 2019 года. Эпатажное мероприятие, на котором молодожены катались по Москве в катафалке, вызвало широкий общественный резонанс. Еще одной из причин интереса к свадьбе звезд стало то, что Собчак не скрывала измены с Богомоловым своему на тот момент законному мужу, актеру Максиму Виторгану.

Ранее звездная пара Собчак-Богомолов озвучила свои заработки за 2019 год. Режиссер получил почти 19,14 млн рублей, а телеведущая заработала 1,48 млн долларов за год, возглавив рейтинг Forbes.