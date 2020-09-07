Виторган растрогал фанатов домашней фотосессией с Нинидзе

Москва, 7 сентября. Актер театра и кино Максим Виторган порадовал фанатов подборкой совместных фотографий с возлюбленной Нино Нинидзе.

Бывший супруг телеведущей Ксении Собчак довольно редко делится в Сети кадрами со второй половинкой. Вероятно, поэтому последняя публикация актера в Instagram вызвала такую бурю восторгов со стороны его подписчиков.

«<…> близость взглядов — это не близость суждений и формулировок, не общность интересов, не одинаковое «нравится — не нравится», а близость положения в системе координат, где горизонталь — это «хорошо-плохо», а вертикаль — «допустимо-недопустимо», — порассуждал Виторган в посте.

На опубликованных снимках пара обнимается, дурачится и смотрит друг другу в глаза. Интернет-пользователи осыпали артистов комплиментами и пожелали им счастья. Они признались, что домашняя фотосессия Виторгана и Нинидзе очень их растрогала.

«Вы такая пара!!! Она смотрит на вас глазами маленькой счастливой девочки! Вы смотрите на нее глазами сильного, мудрого, заботливого мужчины!!!» — отметила alexsatolmacheva.

«Очень рада, когда люди находят своих. У вас с Нино именно так», — написала liza_cherckina.

«У Нино голливудская красота!!!», — считает anna92mg.

Ранее Собчак впервые рассказала, почему ее семилетний брак с Виторганом распался. Она объяснила, что любила супруга, в противном случае не стала бы рожать от него сына. Телеведущая убеждена, что главной причиной развода стало расхождение в интересах. По ее словам, люди либо развиваются вместе, либо их союз распадается, так как «эта пропасть разрушит брак».