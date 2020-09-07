Иосиф Пригожин ответил хейтерам сына после его роскошной свадьбы

Сын Валерии Арсений Шульгин самостоятельно организовал свою свадьбу, его родители не потратили на нее ни копейки, заявил известный российский продюсер Иосиф Пригожин. Так он ответил на обвинения пользователей социальных сетей, которые усомнились в том, что его пасынок сам оплатил роскошную свадьбу.

Напомним, в конце августа Шульгин женился на блогере Лиане Волковой, их свадьба прошла с размахом. Ее посетили 150 человек, в том числе многие российские звезды. Родители новоиспеченного супруга Валерия и Иосиф Пригожин утверждают, что все расходы на свадьбу молодой человек взял на себя.

Пользователи социальных сетей усомнились в деловых способностях 21-летнего парня из-за его возраста. На обвинения в обмане отреагировал сам продюсер. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей Иосиф Пригожин заявил, что ему «наплевать на все, что говорят представители сомнительных сообществ в Интернете».

«Эти хейтеры, меня они вообще не волнуют. Я отвечаю за свои слова и готов руку на отсечение дать. Но почему я должен доказывать кому-либо что-либо, что наш сын — самостоятельный парень. Почему я должен это доказывать? С какой стати? Мальчику 21 год, он с 16 лет живет один и сам себя содержит. У него, как, впрочем, у всех моих детей, есть установка: как только вы пересекли порог дома и стали жить с девушкой, вы становитесь самостоятельными людьми. Это мое правило», — говорит собеседник ФАН.

При этом Пригожин не видит ничего зазорного в том, чтобы самому оплатить все расходы на пышное торжество. Более того, известный продюсер считает, что родители должны были организовать свадьбу.

«Так принято из поколения в поколение, но для Арсения была принципиальная позиция в том, что свадьбу он делает сам, на свои деньги. Он сказал: «Я хочу нести ответственность сам. Если я не могу организовать свадьбу сам, не могу содержать свою жену сам, тогда зачем мне все это нужно?». Он давно ушел с иждивения родителей, ровно в 16 лет он пересек границу дома, и вот с этой минуты он ни разу за пять лет не пришел ни за одним рублем. Он даже в долг не попросил. Так что у меня лично такой иммунитет к этим хейтерам, я давно прививку сделал от этих мерзавцев сомневающихся. Оставьте парня в покое, он сам заработал. Парень женился, сделал свадьбу и вместо того, чтобы порадоваться, вместо того, чтобы просто пожелать людям что-то доброе — нет, сомневаются, говорят, что мамаша дала [деньги]. Я читаю всю ту фигню оскорбительного характера, что пишут, но мамаша и папаша денег не давали, он все сделал сам», — заключил Пригожин.

Напомним, певица Валерия ранее раскритиковала СМИ за неприятные публикации о свадьбе сына. Она назвала ложную информацию одной из самых серьезных проблем современности и рассказала о ее разрушительном воздействии. Звезда обвинила желтую прессу в зарабатывании денег на недостоверной информации и не согласилась со словами подписчиков, что знаменитости также участвуют в распространении лжи.