Уткина возмутило существование Instagram-аккаунта сына Плющенко

Москва, 7 сентября. Российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин подверг критике факт существования аккаунта Гном Гномыча — Александра Плющенко, сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Спортивный эксперт опубликовал резкое высказывание в своем аккаунте Twitter.

Уткина возмутило то, что недавно был удален Instagram-аккаунт 13-летнего Семена Семина, сына Эвелины Бледанс, мальчика с синдромом Дауна. Его страница была удалена сообществом по причине того, что ее ведет не достигший 14-летия ребенок. При этом страницу Семена вел его отец.

«Это просто возмутительно… Никто не удаляет Instagram Гном Гномыча, которую для собственного увеселения ведут гномородец с гномородицей, а эту историю, которая помогла сотням людей, Instagram забанил на основании, что герою аккаунта нет 14-ти. Лицемерие», — написал Уткин в Twitter.

Напомним, аккаунт сына Эвелины Бледанс был заблокирован, несмотря на то, что телеведущая предоставила официальному представителю Instagram доказательства того, что страницу на самом деле ведет его отец Александр Семин. За жизнью Семена следили 220 тыс. подписчиков. Бледанс рассказала, что страница ее сына в социальной сети не раз спасала жизни другим «солнечным» детям, несла в мир свет и добро, помогала бороться со стереотипами общества, связанными с развитием детей с синдромом Дауна.

7-летнего Александра Плющенко, известного как Гном Гномыч, уже не первый раз задевают в соцсетях и изданиях. В конце весны прогремел скандал с изданием «СтарХит». которое выпустило статью со словами о том, что Гном Гномыч страдает психическим расстройством. Яна Рудковская резко ответила изданию и даже после принесенных извинений подчеркивала, что «вопрос еще не закрыт».