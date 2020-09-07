Грузия сократила срок обязательной самоизоляции для туристов

Тбилиси, 7 сентября. Правительство Грузии сократило срок обязательной самоизоляции для приезжающих в страну с 12 до 8 дней. Об этом сообщил премьер-министр Георгий Гахария после заседания межведомственного комитета.

Обязательный карантин должны проходить все лица, вернувшиеся в Грузию из-за рубежа, кроме граждан тех стран, с которыми Тбилиси возобновил прямое авиасообщение – это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.

А с 15 сентября прибывшие туристы, в том числе из вышеупомянутых государств, будут обязаны предоставить на границе результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до прибытия.

«Срок обязательного карантина будет составлять восемь дней. Мы сокращаем его для того, чтобы уменьшить дискомфорт для наших граждан и гостей. На девятый день человек будет обязан пройти ПЦР-тестирование и при получении отрицательного результата он сможет покинуть зону карантина. Еще один тест будет необходим на 12-й день», – заявил Гахария.

Также он добавил, что из-за вспышек коронавируса на курорте черноморского побережья Аджарии властями принято решение не начинать учебный процесс до 1 октября в школах и университетах Батуми и Кобулети, расположенных в регионе.