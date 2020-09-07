Оззи Осборн пытался убить свою супругу Шэрон

Лос-Анджелес, 7 сентября. Шэрон Осборн рассказала о том, как муж Оззи напал на нее. Рок-музыкант находился в состоянии наркотического опьянения.

По словам 67-летней писательницы и телеведущей, это произошло в 1989 году. Шэрон прочла детям сказку на ночь, а после уложила их спать и вышла их комнаты.

В гостиной ее поджидал Оззи, он что-то принял. В какой-то момент музыкант изменился и стал агрессивным. Он подошел к супруге и сказал.

«Мы решили, что ты должна умереть», — после этих слов Оззи бросил в Шэрон стул и начал ее душить.

Шэрон безуспешно боролась за свою жизнь, но больше переживала за детей. Она сумела добраться до тревожной кнопки и вызвать полицию. Через несколько минут в дом ворвались копы, они оттащили певца от пострадавшей.

Осборну предъявили обвинения в покушении на убийство. Однако Шэрон не оставила музыканта после нападения и сохранила брак. Она помогла ему пройти реабилитацию от наркотической и алкогольной зависимости.

В январе стало известно, что Осборн страдает от болезни Паркинсона. Ему даже пришлось отменить часть своего тура по Америке.

Несмотря на болезнь, рок-музыкант в этом году порадовал своих поклонников новым альбомом. Диск вышел после десятилетнего перерыва.