Премьер Белоруссии привился от коронавируса российской вакциной

Минск, 7 сентября. Глава правительства Белоруссии Роман Головченко сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского премьер-министра Александра Исаева.

По ее словам, Головченко сделал прививку против коронавируса 3 сентября после переговоров с главой правительства России Михаилом Мишустиным, которые проходили в Минске.

«Чувствует себя отлично, был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня», — сказала Исаева в комментарии РИА Новости.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 27,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 883 тысячи человек. В России зафиксировано более миллиона случаев, 17,9 тысячи человек скончались. Более 843 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. 4 сентября замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнется вакцинация добровольцев рамках пострегистрационной стадии исследований.