Фадеев сделал откровенное признание об одержимости

Москва, 7 сентября. Музыкальный продюсер Максим Фадеев откровенно поговорил с фанатами на тему страха и одержимости и сделал несколько неожиданных заявлений.

Артист долгое время держался в стороне от личных разговоров, предоставляя слово своим подопечным. Однако после скандала вокруг его лейбла Malfa стал чаще беседовать с фанатами и открываться им.

В понедельник Фадеев опубликовал в Instagram жизнерадостное селфи в ярких желтых очках и призвал поклонников обсудить тему одержимости.

«Разрушающее качество или нет? Как вы считаете? Лично я опасаюсь одержимых людей в любом состоянии. Я их часто наблюдал!» — признался продюсер.

Фанаты откликнулись на пост Фадеева и рассказали свои личные истории.

«Это ужасное состояние, никому этого не желаю. Очень тяжело выходить из этого», — написала shitkovao.

Продюсер согласился с этим мнением и отметил, что далеко не всегда удается покинуть это состояние.

«Маниакальная страсть к чистоте — один из признаков психического расстройства», — высказался igorerochkin.

«У меня мама одержима чистотой. Она постоянно что-то моет, чистит, гладит», — рассказала irinka_1986kotik.

Фадеев в ответ признался, что и у него «маниакальное» отношение к чистоте не только дома, но и во всех других ее проявлениях.

Продюсер ранее предложил подписчикам обсудить резонансное дело актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Фадеев сравнил судебный процесс с «сатанинской пляской».