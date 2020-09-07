Драчев рассказал, как санкции мешают развитию российского биатлона

Санкт-Петербург, 7 сентября. Санкции, введенные западными странами в отношении России, сдерживают развитие отечественного спорта, потому что у спортсменов есть проблема с обеспечением инвентарем российского производства, считает депутат Госдумы, четырехкратный чемпион мира, двукратный олимпийский призер, обладатель Кубка мира по биатлону Владимир Драчев.

«И по патронам, и по оружию, и по экипировке мы очень плотно зависим от иностранных производителей. Наши предприятия не могут сделать свое, потому что утрачены технологии и не то качество. При Советском Союзе мы стреляли патронами «Олимп», которые выпускались на нашем НИИ «Точмаш». Прекрасный патрон, хорошо держит ветер, их выдавали нам специально для соревнований, и иностранцы хотели их приобрести. Сейчас мы все покупаем за границей. И санкции, которые сейчас введены, серьезно влияют на развитие биатлона в нашей стране, поскольку мы не можем приобрести оружие и патроны», — заявил он, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

При этом, по его словам, российские спортсмены часто не могут приобрести спортивное оборудование и экипировку, которые производятся на отечественных предприятиях.

«50% ботинок лыжных ботинок иностранных фирм вроде Fisher производятся на Ярославском заводе, но мы их не приобретаем, а закупаем за границей. Лыжи, палки, ролики могли бы тоже производиться у нас. То же самое с парафинами — мы поставляем иностранным производителям материалы с наших заводов в Челябинске или Кирово-Чепецке, потом они расфасованные в баночки приходят к нам. То же самое по лыжам и другим видам спорта», — подчеркнул он.

По словам депутата, он обращался с данной проблеме в Минпромторг, но заметных движений, чтобы российские предприятия начали производить недостающий спортинвентарь, пока не видно.