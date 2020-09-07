Россия с помощью фейерверка показала британцам, как надо любить родину

Москва, 7 сентября. Иностранцы оказались под огромным впечатлением от того, как Россия умеет отлично организовывать и проводить праздники. Западные интернет-пользователи также с восхищением прокомментировали красочный фейерверк в рамках фестиваля «Спасская башня».

Напомним, что недавнее мероприятие было приурочено к 75-летней годовщине окончания войны. В нем участвовали сотни музыкантов и танцоров. Даже салют над Главным храмом Вооруженных сил России был в тематике великой Победы.

Жители западных стран, по сообщению Daily Mail, стали массово комментировать праздник и фейерверк.

Пользователь под ником Marry poppins констатировала, что граждане РФ очень любят свою страну и готовы защищать ее. Британцы же являются куда менее патриотично настроенными. Комментатор также признала слабость Британии в военной мощи.

«Вы должны признать, что русские любят свою страну и будут защищать все, что касается их культуры, в отличие от нас, слабых жалких дураков. Они могли бы раздавить нас, если бы действительно захотели. Лучше бы они управляли нами, чем наша бригада», — сказано в комментарии Marry poppins.

Другой пользователь подчеркнул значимую роль президента РФ Владимира Путина в жизни государства.

«Путин — славный вождь всех народов России», — выразил мнение Vanilla Rice.

Комментатор из США подчеркнул, что русские знамениты проведением парадов и памятных мероприятий.