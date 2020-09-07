Бабкина показала архивное фото с афрокосичками

Москва, 7 сентября. Основатель вокального ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина показала архивное фото. Она удивила поклонников афрокосичками.

Певица отметила, что нельзя всю жизнь быть одинаковой. Один и тот же образ — это «скучно и пусто». По словам Бабкиной, она экспериментировала со внешностью еще с юности.

«То коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету. А на какие эксперименты с внешностью решались вы, мои дорогие?» — спросила она у подписчиков.

«А можно ваше фото блондинки? Даже представить не могу», — попросила поклонница. «Какая вы красивая женщина, в любом возрасте восхищаюсь вами», — сделала комплимент подписчица. «Играть образами, как Пугачева — 70 летняя девочка, это не всем интересно», — добавила еще одна поклонница.

В марте Бабкина отметила 70-летие. Она по-прежнему полна энергии и творческих планов. Ранее сообщалось, что артистка показала свое лицо без Photoshop. Поклонники решили, что она снова сделала пластику.