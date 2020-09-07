Гендиректор ВОЗ советует готовиться к новой пандемии

Женева, 7 сентября. Нынешняя пандемия не является последней, мир должен заблаговременно готовиться к новой. Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен [к ней] в большей степени, чем он был в этот раз», — сказал он на брифинге в Женеве в понедельник.

По словам представителя ВОЗ, пандемия COVID-19 «учит всех множеству уроков». Гебрейесус отметил, что люди перестали воспринимать здоровье как доступный избранным предмет роскоши, а также подчеркнул, что система здравоохранения представляет собой «основу общественной, экономической и политической стабильности».

Гендиректор ВОЗ уверен, что сегодня мир должен инвестировать в «предотвращение, выявление [болезней] и реагирование» на них. Он посоветовал всем странам сделать вклад «в общественное здравоохранение», а особенно — в первичную медицинскую помощь.

Ранее Гебрейесус назвал примерные сроки окончания пандемии. По его словам, она завершится менее чем за два года, несмотря на недостаток в виде глобализации.

Вместе с тем два дня назад в ВОЗ сообщили, что количество случаев COVID-19 продолжает расти в Ливии.

По последним данным, в мире зафиксировано 27 367 415 случаев коронавирус. Из них 91 127 выявлено за последние сутки.