Глава МИД Сербии поставил точку в ситуации с постом Захаровой

Белград, 7 сентября. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал исчерпанной ситуацию вокруг поста официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о визите сербской делегации в США. Об этом сообщает пресс-служба МИД Сербии.

По словам Дачича, Сербия и Россия являются стратегическим партнерами и намерены продолжать развивать двустороннее сотрудничество.

«Ивица Дачич заявил, что МИД Сербии и глава российской дипломатии Сергей Лавров приложили усилия, чтобы закрыть случай публикации представителя МИД Марии Захаровой, чтобы не осталось сомнений в отношениях Сербии и России», — сообщает пресс-служба сербского внешнеполитического ведомства.

4 сентября президент Сербии Александр Вучич провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. 5 сентября Мария Захарова опубликовала в соцсетях пост с фотографией, которая была сделана входе переговоров лидеров Сербии и США в Овальном кабинете. На фотографии оба президента сидели друг напротив друга. При этом Трамп сидел за массивным рабочим столом, а Вучич — на одиноком стуле посреди кабинета.

Сербская сторона резко отреагировала на публикацию Захаровой. При этом Александр Вучич выразил сожаление, отметив, что Москва не ценит дружественность Белграда. Позднее Мария Захарова извинилась, отметив, что ее пост был неверно истолкован.