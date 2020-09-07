Немецкие ученые назвали опасную утреннюю привычку

Берлин, 7 сентября. Исследователи из ФРГ пришли к выводу, что многие люди по утрам придерживаются крайне вредной привычки, что может потом обернуться нехорошими последствиями для здоровья.

Ученые считают, что люди совершают ошибку, когда после пробуждения сразу заправляют кровать.

Эксперты обратили внимание, что после того, как человек встал с кровати, она остается немного теплой и влажной. Как правило, кровать сразу накрывают одеялом или пледом. Это действие приводит к тому, что в кровати образуются хорошие условия для размножения паразитов, включая клещей, сообщает Planet Today со ссылкой на издание Freundin.

Немецкие ученые рекомендуют не только не торопиться заправлять постель, но и проветривать спальню после пробуждения. Данный совет, по их мнению, является наиболее актуальным для тех, у кого есть аллергия.

Отметим, что по данным российских специалистов, в последние годы в стране расплодились постельные клопы, которых завезли из жарких государств. Опасность этих насекомых состоит в том, что они могут быть разносчиками опасных инфекций, включая гепатит B. Эти насекомые стали гораздо более устойчивыми к традиционным средствам борьбы с ними, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».