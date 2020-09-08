Александр Рар: Элиты ФРГ используют Навального в попытке наказать Россию

Германия — пока еще правовое государство. И хотя в политических элитах ФРГ господствует предвзятость, другие мнения высказывать немцам все еще можно, даже в самые трудные времена, — и я воспользуюсь этим. Однако по поводу России здесь чувствуется не только ангажированность, но и попросту истерика, накопившаяся за последние 10 лет.

В Германии коммуникационное поле по отношению к России стало абсолютно необъективным, и это выстраивалось годами. Связано это с тем, что в ФРГ Россия, как суверенное государство, рассматривается как нечто нелегитимное — и это самая большая проблема.

Почему так? Потому что в 1990-е годы от России требовали западной демократии, поскольку во всей Европе, мол, должны процветать западные либеральные ценности, должна господствовать либеральная система. По этой же причине, кстати, произошла война в Югославии.

В России это поняли — поэтому там так жестко противостоят Западу. И Китай противостоит: он тоже не хочет играть в эти игры. Однако Запад продолжает считать, будто у него есть высшая мораль и абсолютное право по-прежнему давить на Россию. Они и Владимира Путина считают «неправильным лидером», надеясь, что в скором времени русский народ получит другого президента. На то же самое они надеются и в случае с Белоруссией.

В Германии полагают, что если происходит «покушение» на блогера Алексея Навального, то немцы, как защитники либеральных ценностей, должны встать на сторону потерпевшего. Ведь он воюет за либеральные ценности Запада, а это для Европы превыше всего. При этом в Германии думают, будто в России убивают только тех, кто критикует Путина. Они не знают, что случаются и другие убийства, что в России бывали разборки, что, скажем, из партии Владимира Жириновского многих на тот свет отправили. Все это Германию не интересует.

В целом, в ФРГ очень мало информации о России, и рассматривается она лишь с либеральной точки зрения. Отсюда — предвзятость, ангажированность и истерика немецких политиков. Они уверены, что должны поддерживать права тех, кто борется против системы внутри собственной страны, и все тут.

Политика в Германии вообще заидеологизирована, она следует принципу «ценности превыше экономических интересов». И хотя большинство немцев не желают ссориться с Россией, в немецких элитах настрой другой — они хотят повоевать с Россией, заставить ее признать, что она плохая. И они используют Навального, чтобы наказать Россию или хотя бы испортить ей имидж.

Я думаю, что и заявление Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2» в первую очередь направлено против Путина. Власти ФРГ открыто обсуждают: если мы будем просто вводить экономические санкции, то Россия начнет вводить контрсанкции. Если мы запретим каким-то российским чиновникам ездить в Европу — ну, тогда они просто не будут ездить. А вот если мы закроем «Северный поток», то тогда мы сделаем больно Путину!

В итоге Путин, как человек, который выступает за другие европейские ценности: традиционные, христианские — считается в элитах Европы врагом, мешающим ей становиться такой, какой она хочет быть. Это очень серьезный исторический и геополитический момент, и последствия его самые ужасные.

Еще в конце 1980-х я поверил в реформы, начавшиеся при Михаиле Горбачеве. Поверил, что Германия и Россия, как две сильные нации, сближаются для сотрудничества. Но сейчас в ФРГ я не вижу соратников. Я не вижу тех сил, которые выступали бы за спасение немецко-российских отношений. Я вижу, что есть люди, которые вышли на улицы с топорами, образно говоря, чтобы рубить все, что было построено за годы. Ломать можно много и быстро, а потом будем опять 30 лет все заново строить, опомнитесь!

Увы, в ФРГ сегодня очень мало людей, которым дают возможность выступить за позитивную повестку в контексте отношений с Россией. И это нарастающий тренд, потому что конфликты постоянно прибавляются, они идут волнами. Однако в конце концов волна спадает, и начинается фаза, когда люди хватаются за голову и говорят: мы не можем решать мировые проблемы без России, нам нужно с Россией вместе работать! И тогда начинается фаза восстановления отношений. Это происходит постоянно.

Каждый раз, когда мы приближаемся к моменту, когда кажется, что вот-вот, и санкции уберут и начнется нормализация отношений, — взрывается какая-то бомба. Вот и история с Навальным, я уверен, будет длиться долго. Возможно, что через месяц-два все успокоится, но вопрос в другом: что за этот месяц будет разрушено в немецко-российских отношениях?

Сейчас, в частности, России не выдают документы, касающиеся Навального, называя ее «третьей стороной». И здесь Германия играет неправильно, в этом есть определенная фальшь. Потому что если исходить из того, что болезнь Навального — это личное дело его семьи, то Меркель должна была не выступать с политическими заявлениями, а передать информацию жене Навального. Но Меркель полезла с этой информацией в мировую политику.

Естественно, что в этом случае Россия пожелала ответить. Москва говорит, что хочет сотрудничать, что готова посылать своих врачей, которые должны установить, что же выяснили их немецкие коллеги. И очень странно, что немецкая сторона на это не идет…