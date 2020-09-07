Ученые назвали смертельно опасные последствия коронавируса для детей

Сан-Антонио, 7 сентября. У детей, переболевших коронавирусом, развивается постковидный синдром, который поражает многие органы и части тела. Об этом заявили Ученые Центра медицинских наук Университета Техаса в Сан-Антонио.

Они исследовали состояние 662 детей из разных стран, у которых после выздоровления от коронавирусной инфекции развилось новое заболевание – педиатрический мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), который может возникнуть даже после легкой формы COVID-19.

Этот постковидный синдром характеризуется воспалительными процессами в сердце, легких, почках, мозге, глазах, коже и других органах. Симптомы похожи на два других заболевания – болезнь Кавасаки и синдром токсического шока.

71% из 622 детей был помещен в реанимацию на интенсивную терапию, которая проводилась не менее восьми дней. В каждом случае у пациентов наблюдалась лихорадка, боль в животе, диарея, рвота, конъюнктивит и сыпь.

11 детей скончались. У вылечившихся пациентов наблюдались отклонения в эхокардиограммах. У 10% выявили аневризму коронарного сосуда, что повышает риск нарушения работы сердца в будущем.