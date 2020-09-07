Турция и ПНС Ливии обсуждают расширение меморандума о демаркации границ

Стамбул, 7 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж намерены расширить сотрудничество в рамках меморандума о разграничении морских границ.

Издание Ahvalnews отмечает, что накануне, 6 сентября, в Стамбуле состоялись переговоры Эрдогана с Сарраджем. На встрече турецкий лидер объявил, что Анкара продолжит поддерживать незаконное «правительство», оккупировавшее Триполи. Режим ПНС будет и дальше получать партии оружия и принимать наемников-джихадистов, завербованных Турцией.

Одной из ключевых тем переговоров стало расширение сотрудничества в морской сфере. Стороны условились об углублении взаимодействия в рамках соглашения о демаркации границ в Средиземном море. Кроме того, Турция и ПНС намерены проработать шаги «для защиты своих прав» в этом регионе.

Договор о перераспределении морских границ, подписанный в ноябре Эрдоганом и Сарраджем, вызвал политическую и военную напряженность в Восточном Средиземноморье. Страны региона выразили протест в связи с документом, поскольку Турция и ПНС в одностороннем порядке самовольно обозначили новые границы исключительных экономических зон в море. Пункты соглашения ущемляют права Греции и Кипра, нарушают их морские границы. Меморандум был признан незаконным, на его легитимности настаивают только турецкий лидер и глава ПНС.

Греция и Италия подписали соглашение о демаркации морских границ, напомнив, что меморандум между Турцией и ПНС Ливии по Средиземноморью не может считаться действующим. Глава МИД ОАЭ отметил важность заключенного соглашения.