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Британец продаст подаренный отцом виски ради покупки дома

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Британец продаст подаренный отцом виски ради покупки дома

Лондон, 7 сентября. Британец Мэтью Робсон намерен продать свою богатую коллекцию бутылок виски. Вырученную внушительную сумму житель туманного Альбиона намерен потратить на покупку дома.

Обладателем большой коллекции спиртного 28-летний мужчина стал благодаря своему отцу. Тот на каждый день рождения в течение 18 лет дарил Мэтью бутылку виски Macallan. Выдержка напитка составляла 18 лет, сообщает BBC News.

Общая сумма, которую отец потратил на столь необычные подарки, составила около пяти тысяч фунтов стерлингов. На сегодняшний день стоимость коллекции, согласно экспертной оценке, выросла в восемь раз.

Британец продаст подаренный отцом виски ради покупки дома

Мэтью Робсон отметил, что постоянно удивлялся получению такого подарка. Он добавил, что отец категорически запрещал открывать спиртное.

Робсон надеется продать накопленные бутылки за 40 тысяч фунтов, которые пойдут в счет депозита для покупки жилья.

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