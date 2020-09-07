В РФ выписали первый штраф за несвоевременную публикацию теста на COVID-19



Санкт-Петербург, 7 сентября. Первый штраф за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале госуслуг выписали жителю Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Оштрафованный мужчина прилетел в Россию и в течение трех дней со дня прибытия не опубликовал на сайте госуслуг результаты ПЦР-теста на COVID-19. В итоге мужчину привлекли к административной ответственности. Решение об этом было вынесено Зеленогорским районным судом Петербурга. Размер штрафа составил 15 тыс. рублей, уточняет РИА Новости.

По последним данным, в России с начала пандемии было выявлено 1 030 690 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Из них 17 871 пациент скончался, 843 277 человек полностью выздоровели.