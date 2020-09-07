Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В РФ выписали первый штраф за несвоевременную публикацию теста на COVID-19

38
0 Оставить комментарий

В РФ выписали первый штраф за несвоевременную публикацию теста на COVID-19
Санкт-Петербург, 7 сентября. Первый штраф за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале госуслуг выписали жителю Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Оштрафованный мужчина прилетел в Россию и в течение трех дней со дня прибытия не опубликовал на сайте госуслуг результаты ПЦР-теста на COVID-19. В итоге мужчину привлекли к административной  ответственности. Решение об этом было вынесено Зеленогорским районным судом Петербурга. Размер штрафа составил 15 тыс. рублей, уточняет РИА Новости. 

По последним данным, в России с начала пандемии было выявлено 1 030 690 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Из них 17 871 пациент скончался, 843 277 человек полностью выздоровели. 

Новости партнеров