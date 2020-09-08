США озаботились киберзащитой в космосе, СМИ рассказали о сверхсекретной израильской компьютерной компании. Telegram-канал «ЧВК Медиа» рассказывает о событиях в мире кибервойн.

США выпустили директиву о защите космических систем от кибератак

В пятницу 4 сентября президент США Дональд Трамп подписал пятую по счету Директиву о космической политике (SPD-5), устанавливающую ряд принципов, призванных защитить ценные космические ресурсы страны от растущего разнообразия киберугроз.

Директива гарантирует, что правительство США будет продвигать практику защиты американских космических систем и критической инфраструктуры от компьютерных уязвимостей и вредоносных угроз.

Изложенные в директиве принципы предусматривают внедрение мер кибербезопасности во все этапы разработки и эксплуатации космических систем. Помимо программного обеспечения, эти меры также включают мониторинг наземных сетей на предмет проникновения и шифрование телеметрической связи между спутником и Землей.

Новая директива также признает большую и растущую роль, которую играет частный сектор, и ориентирована на развитие сотрудничества государственных органов США с коммерческими космическими компаниями.

Вице-президент Майк Пенс в прошлом году заявил, что доминирующее положение Соединенных Штатов в космосе оспаривается, как никогда прежде, в первую очередь Россией и Китаем. По словам бывшего заместителя председателя Комитета начальников штабов, четырехзвездного генерала Пола Селвы (Paul Selva), США сильно уступают обеим странам в сфере обеспечения кибербезопасности в космическом пространстве. Хотя ни Россия, ни Китай не упоминаются в директиве, ее подписание связано именно с этими «угрозами».

Donald Trump signs SPD-5 establishing US' first cybersecurity policy for space systems https://t.co/hW51FwqqlP — Republic (@republic) September 5, 2020

Хакеры атаковали сайты государственных органов и компаний Белоруссии

Вечером 3 сентября неизвестные взломали сайт МВД республики. На странице «Внимание, розыск!» были размещены объявления о якобы розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. В объявлениях говорилось, что они числятся без вести пропавшими и обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа.

Следом был атакован сайт управделами президента Белорусии. На главной странице ресурса хакеры разместили фотографии руководителя ведомства Виктора Шеймана с головным убором певицы Верки Сердючки в форме звезды и бело-красно-белым флагом.

Вечером 6 сентября перестал работать и сайт телекомпании СТВ после того как в эфире одноименного телеканала его ведущие призвали не участвовать в митингах и акциях протеста.

Позже в тот же день был атакован сайт белорусской торгово-промышленной палаты. В этот раз хакеры оставили на сайте сообщение под заголовком «Мы — кибер-партизаны Беларуси», в котором призвали «присоединиться к ним в борьбе против власти».

После странных видео Дудинского и Кохно был атакован сайт СТВ: Какие еще сайты взломалиhttps://t.co/cxs9NeLPaF — The Village Беларусь (@villagebel) September 6, 2020

Индия расширила список запрещенных китайских приложений

Этим летом на фоне конфликта в Ладакхе индийские власти объявили о запрете на использование в стране 59 китайских приложений. Подобный шаг был продиктован соображениями национальной безопасности — по мнению властей эти приложения собирали данные об индийских пользователях, которые хранились на серверах в Китае. В их число вошли социальные сети TikTok и Weibo, интернет-браузер UC Browser и мессенджер WeChat.

Официальная формулировка гласила, что использование приложений из этого списка «способствуют деятельности, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии». В начале сентября индийское Министерство информационных технологий сообщило, что список подпадающих под запрет приложений будет расширен еще на 118 позиций. В него вошли такие популярные сервисы как платежная система AliPay, многопользовательская онлайн игра PUBG и все приложения корпорации Baidu (поисковая система, карты, видеохостинг и пр.). Запрет касается приложений и для Android, и для iOS.

В конце июня Индия начала претворять в жизнь лозунг «Бойкотируй Китай». Однако Пекин не только главный торговый партнер Нью-Дели. Он также является крупным инвестором и владеет многими бизнес-активами на территории своего соседа. При этом население Индии составляет 1,3 миллиарда человек, что делает ее одним из крупнейших в мире рынков не только мобильных приложений, но и другой продукции массового потребления как смартфоны, телевизоры, автомобили и т.д.

В Китае уже высказали озабоченность решением индийских властей и, в свою очередь, наверняка примут ответные меры, которые потенциально могут иметь серьезные последствия для ослабленной пандемией коронавируса экономики Индии.

3 implications of India banning another 118 Chinese apps: my take in @orfonline

-- Creates a wall against China's digital intrusions

-- Negatively impacts Chinese apps valuation globally

-- Sets the global agenda against China techhttps://t.co/koCRFZTzbF — Gautam Chikermane (@gchikermane) September 3, 2020

СМИ рассказали о сверхсекретной израильской компании, занимающейся кибершпионажем

У компании нет сайта, ее сотрудники при приеме на работу обязаны подписывать соглашения о неразглашении и им запрещено указывать место работы в своих профилях в социальной сети LinkedIn. Эта фирма занимается разработкой вредоносного программного обеспечения для взлома компьютеров и мобильных устройств.

За последние несколько лет разработка вредоносных программ стала крупным бизнесом в Израиле — объемы этой отрасли оцениваются в 1 млрд долларов в год. Самым крупным игроком является компания NSO, которая среди прочего разработала программу Pegasus для взлома смартфонов. Две недели назад израильские СМИ выяснили, что NSO при посредничестве официальных лиц Израиля продавала свой шпионский софт в страны Персидского залива, где оно использовалось для слежки за оппозицией.

На этот раз в руки журналистов попали документы по судебному делу в рамках трудового спора между компанией Candiru и ее бывшим высокопоставленным сотрудником. В них поясняется, что созданная в компании система позволяет «проводить эффективные разведывательные операции» в компьютерных сетях и мобильных устройствах, красть данные и управлять устройствами и установленными на них программами, включая аккаунты в социальных сетях, приложения для обмена звонками и сообщениями, микрофон и камеру смартфона или компьютера.

В материалах суда Candiru утверждает, что сервис может работать по всему миру, кроме США, Израиля, России и Китая.

Обнародованные журналистами материалы стали первым подтверждением того, что и NSO, и Candiru не только завершили разработку шпионских программ, для взлома мобильных устройств, но и продают ее всем, кто готов платить. Согласно иску, компания сотрудничает с правоохранительными органами и спецслужбами разных стран и к началу 2016 года заключила большое количество сделок с клиентами из Европы, стран бывшего СССР, Персидского залива, Азии и Латинской Америки на сумму 10 млн долларов США. В 2017 году объем продаж утроился и составил 30 млн долларов.

Complete cellphone hacking capabilities for sale, including 'untraceable' mic and camera manipulation.

Revealed: How top secret Israeli cyberattack firm Candiru operateshttps://t.co/uLWiqjMAcc — Haaretz.com (@haaretzcom) September 3, 2020

Candiru была основана в 2015 году, а ее крупнейшим акционером стал один из основателей NSO. Компания несколько раз меняла названия. После Candiru она стала D.F. Associates, затем — Greenwick Solutions. В 2019 году она называлась Tabatha Ltd., а теперь известна как Saito Tech, Ltd. Но в сфере кибербезопасности ее по-прежнему называют Candiru.