Хакеры атаковали сайты государственных органов и компаний Белоруссии

В пятницу 4 сентября президент США Дональд Трамп подписал пятую по счету Директиву о космической политике (SPD-5), устанавливающую ряд принципов, призванных защитить ценные космические ресурсы страны от растущего разнообразия киберугроз.

Директива гарантирует, что правительство США будет продвигать практику защиты американских космических систем и критической инфраструктуры от компьютерных уязвимостей и вредоносных угроз.

Изложенные в директиве принципы предусматривают внедрение мер кибербезопасности во все этапы разработки и эксплуатации космических систем. Помимо программного обеспечения, эти меры также включают мониторинг наземных сетей на предмет проникновения и шифрование телеметрической связи между спутником и Землей.

Новая директива также признает большую и растущую роль, которую играет частный сектор, и ориентирована на развитие сотрудничества государственных органов США с коммерческими космическими компаниями.

Вице-президент Майк Пенс в прошлом году заявил, что доминирующее положение Соединенных Штатов в космосе оспаривается, как никогда прежде, в первую очередь Россией и Китаем. По словам бывшего заместителя председателя Комитета начальников штабов, четырехзвездного генерала Пола Селвы (Paul Selva), США сильно уступают обеим странам в сфере обеспечения кибербезопасности в космическом пространстве. Хотя ни Россия, ни Китай не упоминаются в директиве, ее подписание связано именно с этими «угрозами».

Вечером 3 сентября неизвестные взломали сайт МВД республики. На странице «Внимание, розыск!» были размещены объявления о якобы розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. В объявлениях говорилось, что они числятся без вести пропавшими и обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа.

Следом был атакован сайт управделами президента Белорусии. На главной странице ресурса хакеры разместили фотографии руководителя ведомства Виктора Шеймана с головным убором певицы Верки Сердючки в форме звезды и бело-красно-белым флагом.

Вечером 6 сентября перестал работать и сайт телекомпании СТВ после того как в эфире одноименного телеканала его ведущие призвали не участвовать в митингах и акциях протеста.

Позже в тот же день был атакован сайт белорусской торгово-промышленной палаты. В этот раз хакеры оставили на сайте сообщение под заголовком «Мы — кибер-партизаны Беларуси», в котором призвали «присоединиться к ним в борьбе против власти».

Этим летом на фоне конфликта в Ладакхе индийские власти объявили о запрете на использование в стране 59 китайских приложений. Подобный шаг был продиктован соображениями национальной безопасности — по мнению властей эти приложения собирали данные об индийских пользователях, которые хранились на серверах в Китае. В их число вошли социальные сети TikTok и Weibo, интернет-браузер UC Browser и мессенджер WeChat.

Официальная формулировка гласила, что использование приложений из этого списка «способствуют деятельности, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии». В начале сентября индийское Министерство информационных технологий сообщило, что список подпадающих под запрет приложений будет расширен еще на 118 позиций. В него вошли такие популярные сервисы как платежная система AliPay, многопользовательская онлайн игра PUBG и все приложения корпорации Baidu (поисковая система, карты, видеохостинг и пр.). Запрет касается приложений и для Android, и для iOS.

В конце июня Индия начала претворять в жизнь лозунг «Бойкотируй Китай». Однако Пекин не только главный торговый партнер Нью-Дели. Он также является крупным инвестором и владеет многими бизнес-активами на территории своего соседа. При этом население Индии составляет 1,3 миллиарда человек, что делает ее одним из крупнейших в мире рынков не только мобильных приложений, но и другой продукции массового потребления как смартфоны, телевизоры, автомобили и т.д.

В Китае уже высказали озабоченность решением индийских властей и, в свою очередь, наверняка примут ответные меры, которые потенциально могут иметь серьезные последствия для ослабленной пандемией коронавируса экономики Индии.

