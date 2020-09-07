Борисов осудил деструктивную позицию США по нефти Сирии

Дамаск, 7 сентября. Деструктивная позиция США и вооруженных бандформирований курдов, которые не пускают власти Сирии к месторождениям углеводородов, является одной из главных проблем для экономического восстановления арабской республики. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

Глава российской делегации, которая прибыла накануне в Дамаск, подчеркнул, что США и курдские радикалы пользуются плодами законного сирийского правительства и не идут на контакты.

«<…> не дают контроль законному правительству в тех месторождениях, которые принадлежат Сирии», — осудил Борисов.

Вице-премьер России отметил, что Сирия традиционно имела высокие доходы от экспорта углеводородов и твердых сортов пшеницы. Но теперь вынуждена импортировать эту продукцию, чтобы обеспечить жизнедеятельность своего населения.

Напомним, что США с помощью курдских боевиков оккупировали крупнейшие месторождения нефти и газа на востоке Сирии, в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасака. Незаконно добытое сырье вывозится для продажи на территории Ирака и Турции, в то время как местное население вынуждено жить в условиях гуманитарной катастрофы. Не так давно на востоке Сирии началась серия протестов, в ходе которых члены местных арабских племен объявили о создании ополчения для борьбы с американской оккупацией.