Утекшая в Сеть переписка сотрудников известного бренда привела к скандалу

Москва, 7 сентября. Переписка начальников компании популярного бренда одежды Brandy Melville вызвала скандал в Сети из-за содержащегося в ней расистского юмора. Об этом сообщает Daily Mail.

На скринах, сделанных с группового диалога в мессенджере, содержатся материалы, которые оскорбляют национальные меньшинства. Например, мем с основателем тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфом Гитлером, который плачет над расовым разнообразием современных европейцев, или картинка, сопоставляющая неандертальца и темнокожего мужчину.

Кроме того, переписка содержит фото футболки, сжатой в руках так, что буквы на ткани образуют слово «Гитлер».

Обвинения высокопоставленным работникам известной марки выставил ее канадский филиал.

«Меня шокирует, что такая большая компания могла такое допустить», — подчеркнул адвокат истцов.

Помимо скриншотов сторона обвинения предоставила информацию из прошлого компании. Оказалось, что одна из точек продажи Brandy Melville закрылась потому, что ее директора не устраивал контингент покупателей. По его словам, среди них оказалось слишком много этнических меньшинств, которые не соответствовали «имиджу» бренда.

Тот же руководитель ранее неоднократно подвергался критике из-за желания привлекать к рекламе бренда только «симпатичных белых девушек». Представитель марки Brandy Melville в Канаде заявили, что их компания резко осуждает критику людей только из-за их внешнего вида.

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