Пожилой француз в погоне за мухой взорвал дом

Паркуль-Шено, 7 сентября. 82-летний француз взорвал часть дома, пытаясь убить муху, сообщает французское издание Sud Ouest.

Пенсионер из коммуны Паркуль-Шено в департаменте Дордонь пытался убить насекомое с помощью электрической мухоловки. Из-за неисправности газового баллона произошла утечка газа, а искра от мухоловки спровоцировала взрыв.

Хозяин дома сильно не пострадал, отделавшись легким ожогом руки. Из предосторожности его все же госпитализировали, а затем перевели в кемпинг.

Из-за обрушения потолка его частный дом теперь непригоден для проживания. Стало известно, что восстанавливать дом будет семья пострадавшего.