Лишенный сана Сергий Романов рассказал о «прелюбодеянии» Поклонской

Москва, 7 сентября. Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов), которого также называют бывшим духовником депутата Натальи Поклонской, заявил о ее «прелюбодеянии». Объяснения опального священника по этому поводу опубликовал его пресс-секретарь Всеволод Могучев на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Сергия, будучи в браке с Андреем Красильниковым, Поклонская якобы прелюбодействовала с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями». Опальный священник отметил, что «разврат» вдобавок транслировался на телеканале «Спас» «в пример православным христианам».

«И похожим примерам поругания таинства брака нет числа», — констатировал он.

Лишение сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия было утверждено в конце июля предстоятелем Русской православной церкви Кириллом. Ранее Епархиальный суд в Екатеринбурге признал священнослужителя виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов, а также установил факты лжи и клеветы в его выступлениях.

Сана лишились также восемь приближенных к Сергию священнослужителей, которые продолжили служить с ним после вынесенного ему запрета.

В начале августа вскрылись другие подробности из прошлого Сергия — стало известно, что бывший священник сидел в тюрьме за убийство, совершенное в 1985 году. Отмечалось, что именно в местах не столь отдаленных Романов заинтересовался религией.