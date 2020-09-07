Россиянина оштрафовали за позднюю публикацию результатов COVID-теста

Санкт-Петербург, 7 сентября. Жителя Петербурга оштрафовали на 15 тысяч рублей за несвоевременное размещение теста на коронавирус на портале госуслуг.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, 7 сентября Зеленогорский районный суд вынес соответствующее решение. Петербуржца привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

Мужчина не разместил в течение трех дней со дня возвращения в Россию данные теста ПЦР. Это первое в России подобное решение.

Напомним, что по правилам Роспотребнадзора граждане, которые возвращаются в РФ из зарубежной поездки, должны сдать тест на коронавирус. Процедура обязательна для всех россиян. Данную меру ввели, чтобы остановить распространение вируса.