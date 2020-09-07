Доктор Мясников сделал прививку от коронавируса

Москва, 7 сентября. Российский врач и телеведущий Александр Мясников принял участие в клинических испытаниях российской вакцины против коронавируса.

Доктор отметил, что ему ежедневно приходят вопросы о предстоящей вакцинации. При этом он не мог дать четкий ответ, не сделав себе инъекцию новой вакцины.

«Может быть так, что я кому-то посоветую сделать вакцину, а у человека проявится побочное явление. Либо наоборот — я отговорю пациента от вакцинации и тем самым поставлю его жизнь под угрозу», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что ему приходит огромное количество сообщений от зарубежных коллег, которые хотят получить российскую вакцину. При этом после публикации статьи об отечественной вакцине в еженедельном медицинском журнале «Ланцет» число желающих пройти вакцинацию в России значительно увеличится.

«Врачи издавна испытывали новые лекарства на себе. Это всегда было как бы частью их профессии. Многие мои коллеги из-за рубежа спрашивают: могут ли они приехать в Россию и получить нашу новую вакцину? После публикации в очень уважаемом медицинском мире, журнале «Ланцет» о высокой эффективности и достаточной безопасности новой российской вакцины, таких желающих будет становиться все больше. Наша же задача доказать безопасность новой вакцины и добиться приемлемого уровня вакцинации россиян», — отметил Мясников.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 27,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 883 тысячи человек. В России зафиксировано более миллиона случаев, 17,9 тысячи человек скончались. Более 843 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. 4 сентября замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнется вакцинация добровольцев рамках пострегистрационной стадии исследований.