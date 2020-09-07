Фетисов призвал государство поддерживать не команды, а спортивные лиги

Санкт-Петербург, 7 сентября. В России нужно реформировать систему поддержки профессиональных клубов государством и крупными госкорпорациями, считает первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

По его мнению, необходимо обеспечить финансовую поддержку не отдельным спортивным командам, а всем профессиональным командам из разных регионов страны.

«Большие компании с госучастием должны спонсировать не какую-ту спортивную команду, а всю лигу. И те деньги, которые будут выделяться, нужно распределять в равных пропорциях между всеми российскими командами. Здесь мы получим стабильность во всех регионах, но самое главное — получим возможность сказать «большое спасибо» госкорпорациям от имени регионов всей РФ, а не только какого-то города. Главная наша задача — убедить тех, кто принимает решения, в том, что в остальных регионах такие же любители хоккея и других видов как в спонсируемом ими городе», — пояснил он в эфире медиагруппы «Патриот».

По мнению депутата, сейчас нарушается одно из главных условий развития спортивной индустрии — равные возможности для спортивных команд в достижении успеха.

«Мы должны создавать равные условия для развития профессиональных лиг в нашей стране. Тогда мы полностью уйдем от финансирования профессиональных команд из региональных бюджетов», — отметил он.

Политик подчеркнул, что поддержка профессиональных спортивных команд государством не обязательно должна быть постоянным вливанием бюджетных средств в них. Гораздо важнее, по его словам, создавать условия для развития спорта, прежде всего, развитием соответствующей инфраструктуры.

«Государство в США и Голландии, например, построило стадионы и отдает их в аренду по номинальной стоимости команде, которая приезжает и является, так сказать, основной движущей силой региона. И это уже становиться интересно бизнесу. Спортивные команды, которые приходят в регионы, в результате повышают стоимость спортивных объектов в десятки раз», — добавил депутат.

Помимо этого, по мнению Фетисова, в России на законодательном уровне нужно создавать условия для более активного участия частного бизнеса в поддержке профессиональных команд.