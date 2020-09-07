Компартия Судана и сепаратисты НОДС/С взяли курс на светское государство

Аддис-Абеба, 7 сентября. Суданская коммунистическая партия и Народно-освободительное движение Судана — Север (НОДС-С) подписали в столице Эфиопии совместную политическую декларацию об отделении религии от государства, о правах женщин и соответствии законов страны декларации о правах человека. Об этом сообщает информационное агентство SUNA.

Со стороны НОДС-С декларацию подписал лидер движения Абдулазиз Адам Хелу. От имени компартии Судана подпись поставил ее секретарь Мухаммад Мухтар Хатиб.

Документ включает ряд положений, одно из которых устанавливает, что конституция или закон не противоречат свободам и правам, содержащимся во Всеобщей декларации прав человека. Также стороны согласились, что никакая политическая партия не может быть создана на религиозной основе, при этом государство признает и уважает роль религии в жизни человека.

Помимо этого, декларация предусматривает необходимость защиты суданских женщин и их равенство с мужчинами, верховенство закона и независимость судебной власти, а также обеспечение свободы научных и философских исследований.

Двумя днями ранее в Аддис-Абебе была подписана схожая декларация между главой НОДС-С Абдулазизом Хелу и премьер-министром переходного правительства Судана Абдаллой Хамдоком.

В ней договаривающиеся стороны закрепили признание Судана как многорасового, многоэтнического и многоконфессионального государства. Также подписанный документ утверждает принцип отделения государства от религии, предусматривает свободу вероисповедания и осуществления религиозных обрядов. При этом государство не может устанавливать официальную религию, а граждане не могут подвергаться дискриминации на основании религиозных убеждений.

Стороны договорились об отказе от боевых действий на протяжении всего процесса мирного урегулирования, но жители регионов Нубийские горы и Голубой Нил сохраняют действующее право на самозащиту до полного отделения религии от государства.

Также декларация предусматривает необходимость закрепления в конституции принципа справедливого распределения богатства и власти между различными народами Судана.

Переговоры в Аддис-Абебе стали следствием подписания мирных договоренностей между властями Судана и группировками, входящими в Суданский революционный фронт. Подписание состоялось 31 августа в столице Южного Судана Джубе после затянувшихся на год переговоров.