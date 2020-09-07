Россия и Сирия могут подписать новое соглашение о сотрудничестве в декабре

Дамаск, 7 сентября. Россия и Сирия близки к подписанию нового варианта соглашений о нескольких типах сотрудничества: торгово-экономическом, научно-техническом и культурном. Подписание состоится в декабре, об этом заявил в понедельник вице-премьер России Юрий Борисов на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с сирийской стороной.

«Нами сейчас подготовлен новый вариант соглашения, который мы направили сирийской стороне еще в июле. Сегодня мы обсудили состояние готовности этого соглашения. Надеюсь, что при следующей моей поездке в декабре мы подпишем это соглашение, и оно будет определять наши основные моменты взаимодействия по всем областям на ближайшее время», — отметил Борисов.

Ранее по итогам визита российской делегации в Сирию от лица всех жителей страны президент Сирии Башар Асад поблагодарил российскую сторону за участие в восстановлении целостности Сирийской Арабской Республики (САР).

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Сирию заявил, что оставшиеся на территории САР очаги террористов будут уничтожены в ближайшее время. Российская сторона готова оказать сирийцам поддержку в этом вопросе.