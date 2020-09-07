РФ и Турция доведут до конца размежевание террористов от оппозиции в Идлибе

Дамаск, 7 сентября. Россия совместно с Турцией доведет до конца работу по размежеванию террористов от оппозиции в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Дамаск.

Министр подчеркнул, что по зоне деэскалации в Идлибе есть конкретные договоренности и распределение обязанностей. Они предусматривают не только размежевание «нормальной, вменяемой оппозиции» и террористов, но также освобождение трассы М-4, создание коридора безопасности вокруг нее.

Лавров отметил, что это очень важная сфера совместной деятельности Москвы и Анкары.

«Все это хоть медленно, но верно выполняется. Есть все основания полагать, что мы доведем эту работу до конца», — заверил он.

Напомним, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в марте этого года согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Трасса М-4 и коридор вокруг нее превратились в «безопасную зону», где проводится совместное патрулирование ВС Турции и России.

Недавно военнослужащие двух стран провели вторую общую тренировку по уничтожению ударных беспилотников.