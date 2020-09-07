Лавров: Россия будет добиваться уважения права сирийцев на самоопределение

Дамаск, 7 сентября. Россия будет последовательно добиваться уважения и воплощения в жизнь права народа Сирии на самоопределение в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Дамаск.

Он отметил, что на переговорах в сирийской столице «четко и недвусмысленно» была подтверждена приверженность суверенитету, территориальной целостности и политической независимости САР.

«Подтвердили принцип, в соответствии с которым сами сирийцы, самостоятельно, без вмешательств извне должны решать свою судьбу, как это и записано в резолюции Совета Безопасности [ООН] 2254. Россия будет последовательно добиваться уважения и воплощения в жизнь этого важнейшего принципа», — сказал министр.

Лавров уточнил, что делать это РФ будет в том числе в рамках астанинского формата и начавшейся в Женеве работы Конституционного комитета Сирии.

В понедельник, 7 сентября, министр иностранных дел России впервые с 2012 года посетил Дамаск для переговоров с сирийским лидером Башаром Асадом и коллегой из САР Валидом Муаллемом.

Ранее сообщалось, что глава дипломатического ведомства на встрече пообещал ликвидировать оставшиеся в Сирии очаги террористов. Асад от лица всех жителей САР поблагодарил РФ за помощь в восстановлении безопасности и территориальной целостности государства.