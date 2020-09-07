Актер Колтаков умер в 64 года

Москва, 7 сентября. Музыкант Семен Слепаков сообщил в своем Instagram о смерти российского актера Сергея Колтакова. Ему было 64 года. По словам музыканта, актер отличался талантом и бесстрашием.

«Умер гениальный артист и потрясающий человек Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать», — прокомментировал автор публикации.

По мнению некоторых фанатов музыканта, гибель актера является несправедливой. Они солидарны, что Колтаков отличался своей качественной игрой в кино.

«Это очень печально и как-то совсем грустно и несправедливо. Теперь к удовольствию от его игры навсегда добавится сожаление, что больше не сыграет», — написал пользователь Instagram.

​​​​​​Колтаков начал сниматься еще в 80-х годах во времена СССР. Он был известен по таким фильмам как «Валентина» и «Соучастники». Кроме того, он отметился участием в картинах: «Зеркало для героя», «ПираМММида», «Союз спасения».